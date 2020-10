NCIS 17 torna in onda su Rai2 con Torres in fin di vita, anticipazioni episodi del 2 e 9 ottobre (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dopo una settimana di pausa dovuta alla messa in onda della finalissima per la Super Coppa di pallavolo maschile, NCIS 17 torna in onda su Rai 2: la programmazione riparte da un nuovo episodio in onda in prima visione venerdì 2 ottobre, a partire dalle 21:15. Si tratta del quattordicesimo episodio della diciassettesima stagione, che a causa dell’emergenza Coronavirus si è fermata a quota 20 episodi dei 24 inizialmente previsti. Ecco la trama di NCIS 17×14, dal titolo Fuori Controllo, in cui l’agente Torres (Wilmer Valderrama) si ritrova a combattere tra la vita e la morte. Guest star dell’episodio sono ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dopo una settimana di pausa dovuta alla messa indella finalissima per la Super Coppa di pallavolo maschile,17insu Rai 2: la programmazione riparte da un nuovoo inin prima visione venerdì 2, a partire dalle 21:15. Si tratta del quattordicesimoo della diciassettesima stagione, che a causa dell’emergenza Coronavirus si è fermata a quota 20dei 24 inizialmente previsti. Ecco la trama di17×14, dal titolo Fuori Controllo, in cui l’agente(Wilmer Valderrama) si ritrova a combattere tra lae la morte. Guest star dell’o sono ...

