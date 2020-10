Morte Martina Rossi: Procura generale ricorre contro assoluzione due giovani di Castiglion Fibocchi (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il sostituto Pg Luciana Singlitico, ha fatto ricorso in Cassazione contro l'assoluzione di Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi Leggi su firenzepost (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il sostituto Pg Luciana Singlitico, ha fatto ricorso in Cassazionel'di Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi

Ultime Notizie dalla rete : Morte Martina Rivoli, l'ospedale annuncia alla famiglia: "Vostra madre non c'è più". Ma la morta era la vicina di letto La Repubblica Martina Rossi, il Pg di Firenze presenta ricorso contro assoluzione di Albertoni e Vanneschi

Arriva in Cassazione il caso di Martina Rossi, la ventenne genovese morta precipitando dal sesto piano di un hotel di Palma di Maiorca all'alba del 3 agosto 2011. La procura generale di Firenze ha ...

Morte di Martina Rossi, ricorso contro l'assoluzione dei due ragazzi imputati

Ricorso in Cassazione contro l'assoluzione di Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, i due ragazzi di Castiglion Fibocchi che furono accusati per la morte ...

Arriva in Cassazione il caso di Martina Rossi, la ventenne genovese morta precipitando dal sesto piano di un hotel di Palma di Maiorca all'alba del 3 agosto 2011. La procura generale di Firenze ha ...