Maltempo e allerta rossa, ora c'è ansia per il ponte crollato di Albiano Magra (Di venerdì 2 ottobre 2020) Aulla, Massa Carrara,, 2 ottobre 2020 - C'è grande ansia in val di Magra per cosa succederà ai resti del ponte di Albiano Magra , crollato lo scorso 8 aprile. Le rovine sono rimaste lì, e se in estate ... Leggi su lanazione (Di venerdì 2 ottobre 2020) Aulla, Massa Carrara,, 2 ottobre 2020 - C'; grandein val diper cosa succederà ai resti deldilo scorso 8 aprile. Le rovine sono rimaste lì, e se in estate ...

DPCgov : ?? ?? #allertaROSSA, venerdì #2ottobre, su parte del Veneto. ?? ??#allertaARANCIONE in cinque regioni e ????… - Agenzia_Ansa : Allarme #maltempo al Nord, acqua alta a #Venezia. Il governatore @zaiapresidente : 'Siamo in allerta rossa'. In… - SkyTG24 : Allerta meteo arancione in Piemonte per temporali e forti piogge - AnnaMar83369738 : RT @ProCivPiemonte: #allertameteopie La Sala Operativa della Protezione Civile regionale è stata aperta alle 8 e sarà attiva H24 fino al te… - alcinx : RT @LuinoNotizie: #Maltempo, nuova #allertameteo per l’alto #Varesotto -