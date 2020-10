Jessica e Davide scelta lampo a Uomini e Donne ma è mistero sul dopo (Di venerdì 2 ottobre 2020) E finalmente la scelta di Jessica Antonini, registrata oltre due settimane fa, è andata in onda. Quest’anno è parecchio singolare seguire le puntate di Uomini e Donne che vengono registrate in soli due giorni per cui per una settimana consecutiva vediamo quello che è successo in poche ore e le dinamiche sono parecchio stantie…Ed è anche per questo che da quasi 20 giorni noi continuiamo a cercare notizie su quello che è successo dopo la scelta di Jessica che ha deciso di lasciare il programma con Davide. Al momento, c’è un vero e proprio giallo, nel senso che le notizie certe sono ben poco. Dai social tutto tace almeno dai diretti interessati mentre terze persone, coinvolte in questa storia, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 2 ottobre 2020) E finalmente ladiAntonini, registrata oltre due settimane fa, è andata in onda. Quest’anno è parecchio singolare seguire le puntate diche vengono registrate in soli due giorni per cui per una settimana consecutiva vediamo quello che è successo in poche ore e le dinamiche sono parecchio stantie…Ed è anche per questo che da quasi 20 giorni noi continuiamo a cercare notizie su quello che è successoladiche ha deciso di lasciare il programma con. Al momento, c’è un vero e proprio giallo, nel senso che le notizie certe sono ben poco. Dai social tutto tace almeno dai diretti interessati mentre terze persone, coinvolte in questa storia, ...

Laura89899892 : @AngelaDiLisi @Ri_Ghetto Ah ecco!! Non ho ancora visto la puntata ma ieri ho notato che Maria è rimasta sconcertata… - hrdcrimar : RT @xvperrieres: non me ne volete, vado controcorrente. per me, jessica e davide sono molto belli insieme e auguro loro tanta felicità. #u… - rabhominal : Quindi sostanzialmente Jessica è uscita dal programma perché si vuole trombare Davide in santa pace #uominiedonne - arbmax : Jessica il giorno prima dice a Simone che non è vero che Davide ha vita facile, il giorno dopo viene sgamata e fa l… - Rebs1D5sosJano : È passata ormai un'ora e ancora mi sento nelle orecchie la voce odiosa di Jessica mentre balla con Davide. Help… -