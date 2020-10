Giulia Sol è Elodie – Video – Tale e Quale Show 2020 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Giulia Sol è Elodie nella terza puntata di Tale e Quale Show 2020. La concorrente approda in studio come quarta protagonista ad esibirsi: come se la caverà? La scorsa settimana l’abbiamo potuta ammirare nei panni di Whitney Houston. Anche nel suo caso le aspettative sono piuttosto alte. La preoccupazione di Giulia Sol riguarda più che altro il trucco: Elodie ha degli occhi grandi e lei per natura li ha molto diversi. “Una donna di carattere”, dice dell’interprete originale. Il singolo scelto è Tutta colpa mia del 2017: scopriamo il verdetto dei giudici e il Video della sua performance. Giulia Sol è Elodie a Tale e ... Leggi su giornal (Di venerdì 2 ottobre 2020)Sol ènella terza puntata di. La concorrente approda in studio come quarta protagonista ad esibirsi: come se la caverà? La scorsa settimana l’abbiamo potuta ammirare nei panni di Whitney Houston. Anche nel suo caso le aspettative sono piuttosto alte. La preoccupazione diSol riguarda più che altro il trucco:ha degli occhi grandi e lei per natura li ha molto diversi. “Una donna di carattere”, dice dell’interprete originale. Il singolo scelto è Tutta colpa mia del 2017: scopriamo il verdetto dei giudici e ildella sua performance.Sol èe ...

Nel corso della terza puntata del 2 ottobre 2020 della decima edizione di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche Giulia Sol nei panni di Elodie ...

