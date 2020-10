GF Vip | Adua confessione shock | Massimiliano Morra è gay

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Bomba diDe Vesco nella casa del Grande FratelloVip: secondo unasegreta della ragazza, anchesarebbe gay…nella casa del Grande Gratello Vip:del Vesco ha dichiarato chesarebbe gay. La bomba è stata sganciata a poche ore dall’inizio della puntata, che andrà in onda questa sera, venerdì 2 ottobre 2020 alle 21:35 su Canale 5. Alfonso Signorini avràArticolo completo: GF Vip,è gay dal blog SoloDonna

infoitcultura : GF Vip 5, il gesto di Adua verso Massimiliano viene notato da tutti. C'è qualcosa sotto? - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco fa outing a Massimiliano Morra? Il video incriminato - infoitcultura : Massimiliano Morra è gay? L’outing di Adua Del Vesco al GF Vip (VIDEO) - infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, Adua Del Vesco avrebbe confessato a Matilde Brandi e Dayane Mello l’omosessualità di Massimiliano Morra… - CorriereUmbria : Gf vip, Dayane Mello parla di Balotelli e mette in mezzo il fratello Enock per riconquistarlo #gfvip dayanemello ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Adua

Dayane Mello non ha mai nascosto durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip il suo interesse per il suo ex Mario Balotelli.Grande Fratello Vip, Lory Del Santo su Massimiliano Morra svela: "Ha giocato con Adua Del Vesco" Lory Del Santo ha rilasciato una lunga intervista ...