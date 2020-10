GeForce RTX 3070 | Nvidia ne rinvia ufficialmente l’uscita

HDblog : GeForce RTX 3090, primi test in SLI: prestazioni al top, ma attenti al portafoglio! - Eurogamer_it : #Nvidia GeForce RTX 3070, rinviata l'uscita. - Fanatical_2019 : NVIDIA GeForce RTX 3070 rinviata al 29/10 (dopo AMD RX 6000), spunta la Max-Q - tuttoteKit : GeForce RTX 3070: #Nvidia cambia la data di debutto #GeForceRTX3070 #tuttotek - Albus961 : RT @HDblog: NVIDIA GeForce RTX 3070 rinviata al 29/10 (dopo AMD RX 6000), spunta la Max-Q -

Ultime Notizie dalla rete : GeForce RTX

In rete spunta per la prima volta quella che parrebbe la foto di una GPU GA104 destinata ai notebook gaming, in particolare si tratterebbe della futura GeForce RTX 3070. Al momento non si conoscono le ...Dalla rete arrivano i primi test in SLI della GeForce RTX 3090. I numeri sono da capogiro ma il rapporto prezzo/prestazioni rimane proibitivo.