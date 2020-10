Gabriel Garko fidanzato | “Ecco con chi sto | con Gabriele Rossi è finita” E fa un altro nome

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 2 ottobre 2020) “Ho vissuto momenti molto difficili, in cui ho avuto pensieri brutti, ma oggi sono felice di quello che sono e forse non lo sarei stato se non avessi passato quello che ho passato. Adesso la gente potrà conoscermi per quello che sono veramente”, questo è il nuovo e reale inizio di. Anzi, questo è l’inizio di DarioOliviero: il bambino che l’attore torinese ha finalmente deciso di prendere per mano, per non lasciarlo più. È fatta, l’incubo che tanto temeva si è trasformato in una favola a lieto fine.si è liberato dalla gabbia che si era costruito insieme ai suoi agenti e lo ha fatto di fronte a tutta Italia, facendo coming out durante la terza puntata del Gf Vip 5. Il pubblico, i ...