Di Battista vuole spaccare il M5S: "Alleanza con il Pd è la morte nera" (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ott – Alessandro Di Battista torna a picconare il Movimento 5 Stelle, sempre nell'intento di portarsi con sé l'anima barricadera contro quella poltronista, alleata del Pd. L'ex deputato pentastellato dopo aver evidenziato la debacle elettorale alle regionali – "la più grande sconfitta della storia del M5S" -, e dopo essersi scontrato con il fondatore-garante Beppe Grillo sulla necessità di avviare al più presto un congresso, va ancora all'attacco: "Così facendo il M5S diventerà un partito come l'Udeur". E poi: "Spingono per una leadership collegiale perché non vogliono che io diventi capo politico". Ma soprattutto lancia l'ennesima bordata contro la maggioranza giallofucsia, definendo l'alleanza con il Pd "la ...

