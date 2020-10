Cristina D'Avena: "Mi piace far vedere le forme... Poi ogni tanto arriva il maniaco" - (Di venerdì 2 ottobre 2020) Francesca Galici La voce più amata dai bambini, e da quelli che bambini non sono più, ha parlato a I lunatici della sua nuova vita da icona gay e sogno erotico di migliaia di italiani Da idolo dei bambini cresciuti negli anni Ottanta e Novanta a idolo di quegli stessi bambini, ormai adulti, che oggi ne fanno il loro sogno erotico. Cristina D'Avena è un unicum nel panorama dello spettacolo italiano e dopo più di 30 anni riesce ancora a essere sulla cresta dell'onda anche se in vesti diverse. Ha dato la voce alle sigle dei cartoni animati più famosi del nostro Paese e ha doppiato personaggi indimenticabili come Kiss me Licia. Oggi, il mondo della tv dei bambini è radicalmente cambiato ma lei continua a far sognare quei piccoli oggi cresciuti. "Ho studiato medicina, sono arrivata a buon ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 ottobre 2020) Francesca Galici La voce più amata dai bambini, e da quelli che bambini non sono più, ha parlato a I lunatici della sua nuova vita da icona gay e sogno erotico di migliaia di italiani Da idolo dei bambini cresciuti negli anni Ottanta e Novanta a idolo di quegli stessi bambini, ormai adulti, che oggi ne fanno il loro sogno erotico.D'è un unicum nel panorama dello spettacolo italiano e dopo più di 30 anni riesce ancora a essere sulla cresta dell'onda anche se in vesti diverse. Ha dato la voce alle sigle dei cartoni animati più famosi del nostro Paese e ha doppiato personaggi indimenticabili come Kiss me Licia. Oggi, il mondo della tv dei bambini è radicalmente cambiato ma lei continua a far sognare quei piccoli oggi cresciuti. "Ho studiato medicina, sonota a buon ...

radiolisola : #NowPlaying: Dj Matrix, Cristina D'Avena, Amedeo Preziosi - Faccio la brava - MaxDelPapa : 'io sono umile di mio', e già questo... Dopodiché, sì mette a parlare di se stessa in terza persona - EightyMike : @andreabell96 Ma gli canti Creamy di Cristina D'Avena almeno?Ah no? - _DAGOSPIA_ : CRISTINA D’AVENA: IO SOGNO PROIBITO DEGLI ITALIANI? MI PIACE FARE LA FEMMINA, ANCHE SE SUI SOCIAL… - sara_kat_82 : RT @vincycernic95: Denis però anche te potevi fare come un certo concorrente del #GFVIP 3 che per non bestemmiare si appellò a Santa Cristi… -