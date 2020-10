Civitavecchia, non li invita a una festa: 28enne picchiato fino a perdere un occhio. Tre arresti (Di venerdì 2 ottobre 2020) Colpito al volto, gettato a terra e picchiato fino a perdere un occhio per non aver invitato i suoi aggressori, che erano suoi ex amici, a una festa. E’ quanto è successo a un ragazzo di 28 anni, a Ladispoli, vicino Civitavecchia, dove due fratelli pugili e il cognato sono stati arrestati questa mattina dai Carabinieri della compagnia di Civitavecchia con l’accusa di lesioni personali gravissime. L’episodio risale al 20 luglio, quando la vittima di 28 anni presenta denuncia ai carabinieri della stazione di Ladispoli, riferendo di essere stato picchiato, la sera precedente, da due fratelli e dal loro cognato, per futili motivi, tanto da perdere un occhio. Le indagini condotte dai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Colpito al volto, gettato a terra eunper non averto i suoi aggressori, che erano suoi ex amici, a una. E’ quanto è successo a un ragazzo di 28 anni, a Ladispoli, vicino, dove due fratelli pugili e il cognato sono stati arrestati questa mattina dai Carabinieri della compagnia dicon l’accusa di lesioni personali gravissime. L’episodio risale al 20 luglio, quando la vittima di 28 anni presenta denuncia ai carabinieri della stazione di Ladispoli, riferendo di essere stato, la sera precedente, da due fratelli e dal loro cognato, per futili motivi, tanto daun. Le indagini condotte dai ...

