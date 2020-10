Bielorussia, al via le sanzioni Ue a 40 esponenti del regime (Di venerdì 2 ottobre 2020) Entrano in vigore le sanzioni dell'Unione europea nei confronti di 40 persone, i cui nomi sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale Ue. Nella 'lista nera' sono stati inseriti i promotori delle violenze e dei brogli elettorali del regime di Lukashenko, 40 in tutto, raggiunti dal divieto dei viaggi nel'Unione e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 2 ottobre 2020) Entrano in vigore ledell'Unione europea nei confronti di 40 persone, i cui nomi sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale Ue. Nella 'lista nera' sono stati inseriti i promotori delle violenze e dei brogli elettorali deldi Lukashenko, 40 in tutto, raggiunti dal divieto dei viaggi nel'Unione e ...

