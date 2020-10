Barcellona in 10 uomini, ma il tecnico del Celta non la pensa così: “Messi vale doppio quindi erano in 11…” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Oscar García Junyent, tecnico del Celta Vigo, ha parlato in conferenza stampa a seguito della gara persa per 3-0 contro il Barcellona. Curiose alcune sue dichiarazioni in merito all'inferiorità numerica degli avversari a seguito del cartellino rosso dato a Lenglet.Junyent: "Messi vale doppio..."caption id="attachment 1030489" align="alignnone" width="1024" Celta Vigo Barcellona Messi (getty images)/caption"I nostri avversari sono riusciti a concretizzare tutte e tre le occasioni da rete che hanno avuto nel corso della gara", ha detto il mister del Celta. "Sappiamo che il Barcellona è una squadra che consente poco di respirare, il loro primo gol ci ha penalizzati in maniera evidente: è stato un vero e proprio ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 2 ottobre 2020) Oscar García Junyent,delVigo, ha parlato in conferenza stampa a seguito della gara persa per 3-0 contro il. Curiose alcune sue dichiarazioni in merito all'inferiorità numerica degli avversari a seguito del cartellino rosso dato a Lenglet.Junyent: "Messi..."caption id="attachment 1030489" align="alignnone" width="1024"VigoMessi (getty images)/caption"I nostri avversari sono riusciti a concretizzare tutte e tre le occasioni da rete che hanno avuto nel corso della gara", ha detto il mister del. "Sappiamo che ilè una squadra che consente poco di respirare, il loro primo gol ci ha penalizzati in maniera evidente: è stato un vero e proprio ...

