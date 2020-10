Valentina Pitzalis | archiviate le accuse di omicidio | l’annuncio tra le lacrime

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Fine. Così si può scrivere sul fondo della pagina che segna la conclusione della vicenda giudiziaria a carico di, la giovane finita sotto indagine dopo essere rimasta sfigurata in un incendio. Quel rogo lo appiccò l’ex marito Manuel Piredda, che morì durante l’aggressione con la benzina a. Proprio i familiari dell’uomo hanno intentato anni di cause contro la, ora definitivamente risolte con un nulla di fatto. Archiviato l’accusa diperCi sono voluti 9 eterni anni, prima di arrivare a questo momento. 9 anni in cui contro lasi è scatenato di tutto, una vicenda che ha preso la vittima e l’ha assunta ...