Ultime Notizie Roma del 01-10-2020 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 ottobre 2020)dailynews radiogiornale è giovedì primo ottobre Buona giornata dalla redazione da Francesca Vitale in studio il governo starebbe valutando l’ipotesi di una proroga dello stato di emergenza coronavirus fino al 31 gennaio Bonafede Lancia intanto l’idea di una maratona TV Per sensibilizzare sui Moni positivi due senatori del MoVimento 5 Stelle Palazzo Madama si ferma ancora in calo in Italia rapporto tra tamponi eseguiti e positività riscontrati scoperti da un team con esperti italiani Due super anticorpi che bloccano l’ingresso del virus nelle cellule per Aspi la scure della revoca delle concessioni autostradali si fa sempre più concreta un consiglio dei ministri si riunirà entro 10 giorni sul dossier se non ci saranno progressi scatterà il provvedimento del governo tra meditazione per le lettere inviate da ...