Sorteggi Champions, Percassi: "L'Atalanta è ora all'università del calcio" (Di giovedì 1 ottobre 2020) L'Atalanta farà parte del Girone D della prossima Champions League , assieme a Liverpool, Ajax e Midtjylland. Archiviato il clamoroso esordio della passata stagione, nella quale la Dea ha sorpreso l'... Leggi su quotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) L'farà parte del Girone D della prossimaLeague , assieme a Liverpool, Ajax e Midtjylland. Archiviato il clamoroso esordio della passata stagione, nella quale la Dea ha sorpreso l'...

forumJuventus : ?? Domani i sorteggi di #UCL ?? Juventus testa di serie ?? Tutte le fasce complete ?? - DiMarzio : LIVE Sorteggi #UCLdraw | Tra poco i gironi della prossima #UCL - SkySport : CHAMPIONS LEAGUE Il sorteggio dei gironi ora in diretta su Sky E in LIVE STREAMING ?? @ChampionsLeague ?… - FahdYg : RT @calciomercatoit: ??? #Inter, Javier #Zanetti ha commentato il sorteggio di #ChampionsLeague: 'Non c'è solo il #RealMadrid, per questo do… - davide95zzz : @milanecon @saveriocamba Oggi ai sorteggi di champions tutti i milanisti a dire il contrario, strano -

Ultime Notizie dalla rete : Sorteggi Champions Sorteggi Champions League: i gironi di Juve, Inter, Atalanta e Lazio Sky Sport Sorteggi Champions, Percassi: "L'Atalanta è ora all'università del calcio"

Ginevra, 1 ottobre 2020 - L'Atalanta farà parte del Girone D della prossima Champions League, assieme a Liverpool ... che ha rilasciato qualche commento sul sorteggio di questo pomeriggio: "Pensare ...

Uefa 'fino a 30% spettatori', ma ultima parola a Stati

La Uefa ha ammesso di esser consapevole che diverse nazioni continueranno a scegliere la via delle porte chiuse o di limiti ancora piu' bassi, e in ogni caso sara' vietata la trasferta di tifosi. (ANS ...

Ginevra, 1 ottobre 2020 - L'Atalanta farà parte del Girone D della prossima Champions League, assieme a Liverpool ... che ha rilasciato qualche commento sul sorteggio di questo pomeriggio: "Pensare ...La Uefa ha ammesso di esser consapevole che diverse nazioni continueranno a scegliere la via delle porte chiuse o di limiti ancora piu' bassi, e in ogni caso sara' vietata la trasferta di tifosi. (ANS ...