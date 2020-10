"Sono innamorato di lei". Il prof sposato e con figli baciava l'alunna nei bagni (Di giovedì 1 ottobre 2020) Martina Piumatti Un professore di lettere 60enne è stato rinviato a giudizio dal Tribunale di Monza. Aveva una relazione con un'allieva di 16 anni. Tradito da una foto A incastrarlo una foto scattata in bagno da uno studente. L'immagine immortala le effusioni tra un professore 60enne e una studentessa minorenne. Lo scatto incriminato arriva prima alla preside e poi alla procura di Monza. Ha inizio così il caso giudiziario, riportato oggi dal Corriere della Sera, che ha per protagonista un docente di lettere di una scuola superiore di Lissone, in Brianza. L'insegnante ha tentato di giustificarsi dichiarando di essersi "innamorato" della 16enne, ma il Tribunale di Monza ha accolto la richiesta formulata dal pm Vincenzo Fiorillo e l'ha rinviato a giudizio per "atti sessuali con minori con l'abuso dei poteri ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 1 ottobre 2020) Martina Piumatti Unessore di lettere 60enne è stato rinviato a giudizio dal Tribunale di Monza. Aveva una relazione con un'allieva di 16 anni. Tradito da una foto A incastrarlo una foto scattata in bagno da uno studente. L'immagine immortala le effusioni tra unessore 60enne e una studentessa minorenne. Lo scatto incriminato arriva prima alla preside e poi alla procura di Monza. Ha inizio così il caso giudiziario, riportato oggi dal Corriere della Sera, che ha per protagonista un docente di lettere di una scuola superiore di Lissone, in Brianza. L'insegnante ha tentato di giustificarsi dichiarando di essersi "" della 16enne, ma il Tribunale di Monza ha accolto la richiesta formulata dal pm Vincenzo Fiorillo e l'ha rinviato a giudizio per "atti sessuali con minori con l'abuso dei poteri ...

