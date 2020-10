Roma. Lancia un frullino ai poliziotti per sfuggire all’arresto: 25enne in manette (Di giovedì 1 ottobre 2020) E’ accaduto domenica sera intorno alle 20.30. Gli agenti della Polizia di Stato della sezione volanti, diretta da Giuseppe Sangiovanni, sono intervenuti in via delle Pervinche, per una segnalazione giunta al 112 N.U.E., di due persone che stavano tentando di aprire una porta all’interno di un condominio. I poliziotti, saliti al terzo piano del palazzo segnalato, hanno notato un uomo con un cacciavite in mano affacciato alla finestra condominiale. Quest’ultimo, accortosi della presenza degli agenti, è scappato al piano superiore, dove si trovava un secondo uomo, che stava cercando di aprire la porta di un’abitazione con un “flex”. Leggi anche: Roma, 18enne ‘beccato’ con 100 dosi di cocaina: arrestato La reazione Quest’ultimo, quando ha visto arrivare i poliziotti, gli ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 ottobre 2020) E’ accaduto domenica sera intorno alle 20.30. Gli agenti della Polizia di Stato della sezione volanti, diretta da Giuseppe Sangiovanni, sono intervenuti in via delle Pervinche, per una segnalazione giunta al 112 N.U.E., di due persone che stavano tentando di aprire una porta all’interno di un condominio. I, saliti al terzo piano del palazzo segnalato, hanno notato un uomo con un cacciavite in mano affacciato alla finestra condominiale. Quest’ultimo, accortosi della presenza degli agenti, è scappato al piano superiore, dove si trovava un secondo uomo, che stava cercando di aprire la porta di un’abitazione con un “flex”. Leggi anche:, 18enne ‘beccato’ con 100 dosi di cocaina: arrestato La reazione Quest’ultimo, quando ha visto arrivare i, gli ha ...

CorriereCitta : Roma. Lancia un frullino ai poliziotti per sfuggire all’arresto: 25enne in manette - dieguito82 : @IbraStyle83 @DadoneFabiana @Roma @virginiaraggi Non ha mica pensato che ci si lancia a fare tutti i concorsi possi… - CPratsFerre : RT @ColectaliaCoins: Alessandro Severo, Denario, MARS ULTOR, Sear 7882 Roma, 232 d.C., Denario d'argento. Dritto: busto allentato e drapp… - ColectaliaCoins : Alessandro Severo, Denario, MARS ULTOR, Sear 7882 Roma, 232 d.C., Denario d'argento. Dritto: busto allentato e dr… - ASEFIBrokers : #Facebook lancia un programma di #sovvenzioni da 2mln per le #PMI di #Milano e #Roma | AsefiBrokers |… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Lancia Roma, 219 positivi. Zingaretti lancia l'allarme: "Senza regole, un nuovo lockdown" La Repubblica Roma. Lancia un frullino ai poliziotti per sfuggire all’arresto: 25enne in manette

E’ accaduto domenica sera intorno alle 20.30. Gli agenti della Polizia di Stato della sezione volanti, diretta da Giuseppe Sangiovanni, sono intervenuti in via delle Pervinche, per una segnalazione ...

Confcommercio lancia l'Sos: "In via Roma un cimitero di vetrine, 138 quelle spente"

10:03Confcommercio lancia l'Sos: "In via Roma un cimitero di vetrine, 138 quelle spente" 09:58Nella ex Keller di Carini, invece dei treni si producono mascherine e camici 09:52Furti in casa ed ai ...

Nagorno Karabakh, nuova notte di scontri e nessuna tregua in vista

Roma, 1 ott. (askanews) - Nuova notte di scontri tra armeni ... due dei tre co-residenti del Gruppo di Minsk dell'Osce che dal 1992 media tra le parti sul Nagorno Karabakh, hanno lanciato un appello ...

E’ accaduto domenica sera intorno alle 20.30. Gli agenti della Polizia di Stato della sezione volanti, diretta da Giuseppe Sangiovanni, sono intervenuti in via delle Pervinche, per una segnalazione ...10:03Confcommercio lancia l'Sos: "In via Roma un cimitero di vetrine, 138 quelle spente" 09:58Nella ex Keller di Carini, invece dei treni si producono mascherine e camici 09:52Furti in casa ed ai ...Roma, 1 ott. (askanews) - Nuova notte di scontri tra armeni ... due dei tre co-residenti del Gruppo di Minsk dell'Osce che dal 1992 media tra le parti sul Nagorno Karabakh, hanno lanciato un appello ...