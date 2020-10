Petroliferi negativi | greggio in flessione

(Di giovedì 1 ottobre 2020) (Teleborsa) – Si muovono al ribasso i titolidi Piazza Affari seguendo l’andamento debole dei prezzi del. L’indice di riferimento FTSE IT Oil & Gas guadagna appena lo 0,06%. Tra i player del comparto, Eni scende dell’1,03% mentre Tenaris cede l’1,88%. Frattanto, il Light Crude statunitense scambia a 39,69 dollari al barile, in calo dell’1,32% mentre il Brent londinese scivola dell’1,21% a 41,79 usd/bar. (Foto: © Aleksandr Prokopenko / 123RF)

