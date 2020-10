On The Rocks, Sofia Coppola: "Il rapporto con mio padre ha ispirato la sceneggiatura" (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sofia Coppola ha parlato della sceneggiatura del film On The Rocks accennando a come il suo rapporto con il padre l'abbia ispirata. On the Rocks è il nuovo film diretto da Sofia Coppola e la regista, intervistata da Empire, ha parlato di come si sia ispirata al padre Francis Ford Coppola, e non solo, per scrivere la sceneggiatura. Il lungometraggio parla del rapporto padre-figlia con la storia di Laura, personaggio affidato a Rashida Jones, che teme un tradimento da parte del partner Dean (Marlon Wayans) e decide di spiarlo insieme al padre Felix (Bill Murray) in giro per la città di New York. Sofia ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 ottobre 2020)ha parlato delladel film On Theaccennando a come il suocon ill'abbia ispirata. On theè il nuovo film diretto dae la regista, intervistata da Empire, ha parlato di come si sia ispirata alFrancis Ford, e non solo, per scrivere la. Il lungometraggio parla del-figlia con la storia di Laura, personaggio affidato a Rashida Jones, che teme un tradimento da parte del partner Dean (Marlon Wayans) e decide di spiarlo insieme alFelix (Bill Murray) in giro per la città di New York....

I luoghi più spettacolari da visitare lungo gli itinerari che dallo stato del Colorado raggiunge lo stato dello Utah, negli Stati Uniti.