Lazio – Inter – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Lazio – Inter è una delle tre partite delle 15 della domenica della 3° giornata del Campionato di Calcio di Serie A 2020/21. La partita si gioca allo stadio Olimpico di Roma, domenica 4 ottobre 2020 alle ore 15. La partita si giocherà di fronte a un pubblico di circa 1000 spettatori per le norme anticontagio da coronavirus.

Lazio – Inter – Probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; D'Ambrosio, Barella, Vidal, Hakimi; Sensi, Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

