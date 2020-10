Kiradech Aphibarnrat | che fine ha fatto?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di gioved√¨ 1 ottobre 2020) Il giocatore tailandese dopo aver vinto ben 4 gare sullo European Tour ed aver raggiunto la posizione numero 29 nel World Ranking, è scivolato al 217^ posto. Com’è avvenuto il declino per(Credit: Stuart Franklin/Getty Images): i successiè riuscito da professionista a vincere ben undici tornei, di cui quattro sullo European Tour e tre sull’Asian Tour. Il successo più importante della sua carriera l’ha ottenuto in occasione del Maybank Malaysian Open nel 2013, dove ha battuto di un colpo il nostro Edoardo Molinari, in un torneo concluso per maltempo sulla distanza delle 54 buche. Da segnalare anche l’ottimo ...