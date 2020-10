Isee 2020 per minorenni: quando serve e in che casi è obbligatorio (Di giovedì 1 ottobre 2020) Isee 2020 per minorenni: quando serve e in che casi è obbligatorio Già ci siamo soffermati sulla rilevanza del cosiddetto “Isee“, vale a dire l’indicatore della situazione economica equivalente, che emerge dalla dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) e che è mirato ad individuare la situazione economica di una famiglia. La dichiarazione Isee, in effetti, è detta anche Dsu o dichiarazione sostitutiva unica, e rappresenta un documento ormai divenuto obbligatorio per conseguire buona parte di bonus e agevolazioni previste dallo Stato, come ad es. il bonus bebè o il reddito di cittadinanza, solo per fare qualche esempio. Ciò in quanto fornisce una ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 1 ottobre 2020)pere in cheGià ci siamo soffermati sulla rilevanza del cosiddetto ““, vale a dire l’indicatore della situazione economica equivalente, che emerge dalla dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) e che è mirato ad individuare la situazione economica di una famiglia. La dichiarazione, in effetti, è detta anche Dsu o dichiarazione sostitutiva unica, e rappresenta un documento ormai divenutoper conseguire buona parte di bonus e agevolazioni previste dallo Stato, come ad es. il bonus bebè o il reddito di cittadinanza, solo per fare qualche esempio. Ciò in quanto fornisce una ...

San Casciano dei Bagni luogo incontaminato e cablato dove andare a vivere anche grazie agli incentivi del Comune. Tre i bandi per favorire il trasferimento, ...

Nuovi assegni familiari unici figli 2021: come funzionano, cosa cambia

Nuovi assegni familiari rinvio 2021 cosa sono e come funzionano, requisiti importo, a chi spettano cosa cambia con il Family Act famiglie con figli a carico ...

San Casciano dei Bagni luogo incontaminato e cablato dove andare a vivere anche grazie agli incentivi del Comune. Tre i bandi per favorire il trasferimento, ...