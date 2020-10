Il “vizietto” di Gabriel Garko | la confessione sulla maglietta

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Il coming out dial Grande Fratello Vip è stato uno dei momenti televisivi che ricorderemo anche in futuro. Commosso ed emozionato, l’attore è entrato nella casa per leggere un’accorata lettera alla ex fidanzata Adua del Vesco. “So che molta gente giudicherà, tante persone non capiranno e per me sarà dura, molto dura” aveva dichiarato in studio. Ma prima delle parole, nel suo look c’era già tutto. Una volta di fronte ad Adua del Vesco, con la voce interrotta dalle lacrime,ha fatto la sua dichiarazione. “Abbiamo vissuto una bella favola, ma favola rimane… Ne esiste un’altra di favola, ma l’ho vissuta da solo. Tanti lo chiamano il segreto di Pulcinella”. Una metafora, che indica qualcosa che ormai ...