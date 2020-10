Il 'killer di Twitter' ammette i suoi omicidi: adescava gli aspiranti suicidi per 'aiutarli a morire' (Di giovedì 1 ottobre 2020) Alla fine lo ha ammesso. 'Le accuse contro di me sono tutte corrette', ha confessato il 'killer di Twitter' Takahiro Shiraishi, a tre anni dal suo arresto. Il 29enne giapponese adescava le sue vittime ... Leggi su leggo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Alla fine lo ha ammesso. 'Le accuse contro di me sono tutte corrette', ha confessato il 'di' Takahiro Shiraishi, a tre anni dal suo arresto. Il 29enne giapponesele sue vittime ...

DaCaiomauro : RT @paolo_stillo: Fatelo sapere a #cairo , oscuro lobbista che con la sua cricca di killer dell'informzione con in testa #giletti buttano f… - pino_nostro : RT @paolo_stillo: Fatelo sapere a #cairo , oscuro lobbista che con la sua cricca di killer dell'informzione con in testa #giletti buttano f… - Felix01753172 : RT @paolo_stillo: Fatelo sapere a #cairo , oscuro lobbista che con la sua cricca di killer dell'informzione con in testa #giletti buttano f… - corrmezzogiorno : #Lecce Interrogato per due ore, il killer risponde ai giudici e conferma - Davideziliani80 : RT @Tg1Raiofficial: 'Li ho uccisi perché erano troppo felici'. Confessa il killer dei fidanzati di #Lecce. L'omicidio organizzato in ogni d… -

Ultime Notizie dalla rete : killer Twitter Processo al 'killer di Twitter': smembrò 9 persone AGI - Agenzia Italia Contattava su Twitter donne con tendenze suicide, poi le uccideva e smembrava: 29enne confessa

I fatti che hanno sconvolto il Giappone risalgono al 2017. Takahiro Shiraishi è stato soprannominato il "killer di Twitter" e rischia ora la pena di morte ...

Giappone: il “killer di Twitter” si professa colpevole

Takahiro Shiraishi, l'uomo arrestato nel 2017 dopo il ritrovamento di membra umane nel suo appartamento, e successivamente ricondotto ...

I fatti che hanno sconvolto il Giappone risalgono al 2017. Takahiro Shiraishi è stato soprannominato il "killer di Twitter" e rischia ora la pena di morte ...Takahiro Shiraishi, l'uomo arrestato nel 2017 dopo il ritrovamento di membra umane nel suo appartamento, e successivamente ricondotto ...