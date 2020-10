Identificati al San Raffaele di Milano gli anticorpi più efficaci per combattere il nuovo Coronavirus (Di giovedì 1 ottobre 2020) Grazie a un approccio innovativo solitamente usato per lo studio dell’autoimmunità nel diabete di tipo 1, un gruppo di ricercatori dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano ha mappato la risposta anticorpale di 509 pazienti con Covid-19 ricoverati presso l’Istituto e ha identificato una classe di anticorpi molto efficaci nel combattere l’infezione: la presenza di questi anticorpi nel sangue è associata a una riduzione della mortalità di oltre il 60%. La ricerca, pubblicata sul prestigioso Journal of Clinical Investigation, è stata condotta nei laboratori dell’Istituto di Ricerca sul Diabete diretto da Lorenzo Piemonti, professore associato presso l’Università Vita-Salute San Raffaele. ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 1 ottobre 2020) Grazie a un approccio innovativo solitamente usato per lo studio dell’autoimmunità nel diabete di tipo 1, un gruppo di ricercatori dell’IRCCS Ospedale Sandiha mappato la risposta anticorpale di 509 pazienti con Covid-19 ricoverati presso l’Istituto e ha identificato una classe dimoltonell’infezione: la presenza di questinel sangue è associata a una riduzione della mortalità di oltre il 60%. La ricerca, pubblicata sul prestigioso Journal of Clinical Investigation, è stata condotta nei laboratori dell’Istituto di Ricerca sul Diabete diretto da Lorenzo Piemonti, professore associato presso l’Università Vita-Salute San. ...

La corte ha affidato l'incarico di trascrivere le conversazioni intercettate durante le indagini per risalire ad esecutori e mandanti dell'omicidio di Cataldo Aloisio del 2008 a San Giorgio su ...

Parolin: 'Difesa libertà religiosa segno distintivo della diplomazia vaticana'

A Roma convegno con il Segretario di Stato USA, Michael Pompeo e l’arcivescovo Gallagher, Segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati ...

Incendio in centro comunale raccolta rifiuti nel Foggiano

Un incendio probabilmente di natura dolosa e' divampato la notte scorsa all'interno del Ccr - Centro Comunale di Raccolta Rifiuti di Monte Sant'Angelo, nel Foggiano. In fiamme un gabbiotto in legno ut ...

