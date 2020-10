Huawei non abbandonerà l’Italia: arrivano le rassicurazioni di De Vecchis (Di giovedì 1 ottobre 2020) Huawei non ha alcuna intenzione di abbandonare il nostro Paese: ne ha di recente parlato Luigi De Vecchis, presidente della divisione italiana del colosso cinese. Come riportato da ‘startmag.it‘, il dirigente ha dichiarato che l’azienda di Shenzhen è pronta ad esibire le operazioni interne del reparto tecnologico, comprese quelle del settore 5G, in modo da rassicurare i governi che ancora appaiono preoccupati per la loro sicurezza. Le affermazioni di De Vecchis non sono state rese note a caso, dato che cadono proprio nel momento in cui gli USA avrebbero lanciato un monito ad Italia e Germania: per il governo americano Huawei rappresenta una minaccia per la violazione dei diritti umani, oltre che un pericolo per i Paesi NATO. A margine dell’apertura del gruppo di sicurezza informatica ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020)non ha alcuna intenzione di abbandonare il nostro Paese: ne ha di recente parlato Luigi De, presidente della divisione italiana del colosso cinese. Come riportato da ‘startmag.it‘, il dirigente ha dichiarato che l’azienda di Shenzhen è pronta ad esibire le operazioni interne del reparto tecnologico, comprese quelle del settore 5G, in modo da rassicurare i governi che ancora appaiono preoccupati per la loro sicurezza. Le affermazioni di Denon sono state rese note a caso, dato che cadono proprio nel momento in cui gli USA avrebbero lanciato un monito ad Italia e Germania: per il governo americanorappresenta una minaccia per la violazione dei diritti umani, oltre che un pericolo per i Paesi NATO. A margine dell’apertura del gruppo di sicurezza informatica ...

