Genoa | Destro positivo al Coronavirus | il comunicato del club

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Ilha confermato la positività aldi Mattia: ilufficiale delrossoblù Ilha confermato la positività aldi Mattia. Ilufficiale delrossoblù. «IlCfc comunica che in seguito agli esami strumentali effettuati in data 30/9/2020, l’attaccante Mattiaè risultato debolmenteal Covid 19. La Società ha attuato tutte le misure necessarie e informato le Autorità competenti». Leggi su Calcionews24.com

SkySport : ULTIM'ORA GENOA Preziosi: 'Anche Mattia Destro tra i positivi Ma ha una carica virale molto bassa' #SkySport… - rtl1025 : ?? Anche l'attaccante Mattia #Destro è risultato positivo al #COVID19. Il giocatore ha una carica virale molto bassa… - Sport_Mediaset : #Genoa, #Preziosi: 'Positivo anche #Destro, giusto il rinvio del match col #Torino'. #SportMediaset - Fantacalcio : Genoa, anche Destro positivo al Covid. Ecco il comunicato ufficiale - princigallomich : Coronavirus. Genoa, anche Mattia Destro positivo -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Destro

Il Genoa ha confermato la positività al Coronavirus di Mattia Destro. Il comunicato ufficiale del club rossoblù. «Il Genoa Cfc comunica che in seguito agli esami strumentali effettuati in data ..."Il Genoa Cfc comunica che in seguito agli esami strumentali effettuati in data 30/9/2020, l’attaccante Mattia Destro è risultato debolmente positivo al Covid 19. La Società ha attuato tutte le misure ...