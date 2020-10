Fulvio Abbate spara a zero sul Grande Fratello Vip: “Analfabeti, non vedevo l’ora di scappare” (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Non vedevo l’ora di andarmene!”. Fulvio Abbate commenta così la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip e, in un’intervista a Radio Radio, spara a zero su tutti gli ormai ex compagni del reality di Canale 5. “Se tu hai un minimo di cultura, sentire questi che hanno un immaginario che va da Sanremo a Paperissima, molti di questi non hanno mai visto un film di Fellini, per dirne una, è devastante“, ha detto lo scrittore, che è rimasto nella casa più spiata d’Italia solo pochi giorni. E ancora: “Non possiedono neanche un briciolo di ironia. Non vedevo l’ora di scappare, perché non resisti quando vedi quattro squinzie che stanno lì tutto il giorno con il phon e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Nonl’ora di andarmene!”.commenta così la sua eliminazione dalVip e, in un’intervista a Radio Radio,su tutti gli ormai ex compagni del reality di Canale 5. “Se tu hai un minimo di cultura, sentire questi che hanno un immaginario che va da Sanremo a Paperissima, molti di questi non hanno mai visto un film di Fellini, per dirne una, è devastante“, ha detto lo scrittore, che è rimasto nella casa più spiata d’Italia solo pochi giorni. E ancora: “Non possiedono neanche un briciolo di ironia. Nonl’ora di scappare, perché non resisti quando vedi quattro squinzie che stanno lì tutto il giorno con il phon e ...

