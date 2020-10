Fidanzati uccisi a Lecce | da dove viene quella violenza? Forse la risposta è nei ragazzi di oggi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Qualche giorno orsono un amico mi ha chiesto: “Tu che fai lo psichiatra e psicoanalista che idea ti sei fatto di questo strano omicidio? Secondo i giornalisti (che riportano la frase del ragazzo) l’assassino l’avrebbe messo in atto perché era invidioso della felicità dei due amici”. Non ho saputo rispondere perché, nel mio lavoro, solo l’elaborazione interiore riesce, non sempre, a fornire dei lumi. In questi giorni, però, la domanda mi tornava in mente mentre parlavo, soprattutto congiovani. Una ventiquattrenne mi confidava i suoi dubbi, ora che si è laureata. Non capisce cosa le interessi realmente, tutto le appare scialbo. Immaginare di farsi assumere o di iniziare una professione, per poi ritrovarsi per cinquant’anni sempre nello stesso ufficio a sbrigare pratiche la terrorizza. Pur ...