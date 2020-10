Drammatico incidente, auto investe cinghiali e finisce fuori strada: morti due calciatori (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nella notte si è verificata una vera e propria tragedia. Un incidente è costato la vita a due calciatori: il 39enne Simonluca Agazzone e il 32enne Matteo Ravetto. L’impatto è andato in scena poco prima del casello di Romagnano-Ghemme, al Km 139, in direzione Gravellona Toce. Sull’auto viaggiavano i due uomini più un terzo amico, dopo lo scontro con due cinghiali il mezzo è finito fuori strada. Immediato l’intervento del 118, dei vigili del fuoco e della polizia stradale. Per i due calciatori non c’è stato nulla da fare, il terzo coinvolto è finito all’ospedale in codice giallo. Agazzone aveva un passato nelle giovanili del Milan con l’esordito nel 2000 nel calcio ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nella notte si è verificata una vera e propria tragedia. Unè costato la vita a due: il 39enne Simonluca Agazzone e il 32enne Matteo Ravetto. L’impatto è andato in scena poco prima del casello di Romagnano-Ghemme, al Km 139, in direzione Gravellona Toce. Sull’viaggiavano i due uomini più un terzo amico, dopo lo scontro con dueil mezzo è finito. Immediato l’intervento del 118, dei vigili del fuoco e della poliziale. Per i duenon c’è stato nulla da fare, il terzo coinvolto è finito all’ospedale in codice giallo. Agazzone aveva un passato nelle giovanili del Milan con l’esordito nel 2000 nel calcio ...

Perde il carico dall’auto e scende: falciato sulla A27 per gesto di altruismo

Gino Gaion, imprenditore di 79 anni, è stato falciato sull'A27 da una vettura che sopraggiungeva. Un gesto di altruismo, il suo: "Non voleva mettere in pericolo gli automobilisti".