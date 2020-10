Dirt 5 per PS5 come Yakuza: i salvataggi su PS4 non potranno essere trasferiti su next-gen (Di giovedì 1 ottobre 2020) All'inizio di questa settimana, lo sviluppatore di Yakuza: Like A Dragon ha confermato che i file di salvataggio su PlayStation 4 non potranno essere trasferiti su PS5.Ora, Codemasters ha detto che lo stesso sarà valido per Dirt 5."Attualmente su Xbox, tutti i progressi possono essere trasferiti tra le diverse generazioni", ha scritto Codemasters. "Su PlayStation, i progressi di gioco (carriera, valuta, livree salvate) no. Se qualcosa cambierà, ve lo faremo sapere!"Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 1 ottobre 2020) All'inizio di questa settimana, lo sviluppatore di: Like A Dragon ha confermato che i file dio su PlayStation 4 nonsu PS5.Ora, Codemasters ha detto che lo stesso sarà valido per5."Attualmente su Xbox, tutti i progressi possonotra le diverse generazioni", ha scritto Codemasters. "Su PlayStation, i progressi di gioco (carriera, valuta, livree salvate) no. Se qualcosa cambierà, ve lo faremo sapere!"Leggi altro...

