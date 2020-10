Crescono contagi e ricoveri. Il Sud grande malato d’Italia. Preoccupa la diffusione del virus soprattutto in Campania. Ma anche nel Lazio in Sardegna e Sicilia (Di giovedì 1 ottobre 2020) Inesorabilmente continuano ad aumentare i contagi da Covid-19 e a Preoccupare è soprattutto l’incremento dei positivi che finiscono in terapia intensiva. Dal bollettino diffuso ieri dal ministero della Salute è emerso che nelle ultime 24 ore vi sono stati 1.851 nuovi casi, 203 in più di martedì, e il numero dei pazienti ricoverati ha toccato quota 3.047, 280 dei quali appunto in terapia intensiva, nove in più del giorno precedente. A diminuire fortunatamente sono stati i morti. Ieri ne sono stati contati 19, cinque in meno di martedì. Il totale attualmente di positivi è di 314.861 e 48mila persone si trovano in isolamento domiciliare. anche ieri inoltre nessuna regione è riuscita ad avere zero contagi e i maggiori problemi continuano a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 1 ottobre 2020) Inesorabilmente continuano ad aumentare ida Covid-19 e are èl’incremento dei positivi che finiscono in terapia intensiva. Dal bollettino diffuso ieri dal ministero della Salute è emerso che nelle ultime 24 ore vi sono stati 1.851 nuovi casi, 203 in più di martedì, e il numero dei pazienti ricoverati ha toccato quota 3.047, 280 dei quali appunto in terapia intensiva, nove in più del giorno precedente. A diminuire fortunatamente sono stati i morti. Ieri ne sono stati contati 19, cinque in meno di martedì. Il totale attualmente di positivi è di 314.861 e 48mila persone si trovano in isolamento domiciliare.ieri inoltre nessuna regione è riuscita ad avere zeroe i maggiori problemi continuano a ...

«Non c'è un caso Campania, i numeri dei contagi crescono ovunque. È il prezzo per un'estate vissuta un po' troppo liberamente e regioni come la Campania, ma anche il Lazio, che hanno la fortuna di ...

«Non c'è un caso Campania, i numeri dei contagi crescono ovunque. È il prezzo per un'estate vissuta un po' troppo liberamente e regioni come la Campania, ma anche il Lazio, che hanno la fortuna di ...