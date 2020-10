Concorso scuola 2020, paura dei sindacati: stop al concorso per possibili contagi (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nei giorni scorsi sono uscite le date ufficiali del concorso scuola, con il primo esame in programma per il 22 ottobre (e le altre prove che si protrarranno poi fino almeno alla metà di novembre). Ma i sindacati intervengono: lo svolgimento di questo concorso sarebbe molto pericoloso perché rischierebbe di fare aumentare i contagi per il Coronavirus con troppe persone chiamate a sostenere le prove in compresenza. sindacati: “stop al concorso scuola, aumenta i contagi” Lo stop al concorso scuola 2020 non avrebbe senso, invece, per il Ministro ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nei giorni scorsi sono uscite le date ufficiali del, con il primo esame in programma per il 22 ottobre (e le altre prove che si protrarranno poi fino almeno alla metà di novembre). Ma iintervengono: lo svolgimento di questosarebbe molto pericoloso perché rischierebbe di fare aumentare iper il Coronavirus con troppe persone chiamate a sostenere le prove in compresenza.: “al, aumenta i” Loalnon avrebbe senso, invece, per il Ministro ...

crippa5stelle : Con il concorso straordinario della scuola tuteliamo il diritto al lavoro, dei 32 mila docenti precari che saranno… - matteosalvinimi : #Salvini: Stiamo offrendo idee e soluzioni da mesi. A partire dalla Scuola. No concorso, sì stabilizzazione. #StaseraItalia - fattoquotidiano : Scuola, i sindacati scrivono ai parlamentari per fermare il concorso per i precari: “Farlo ora rischia di far aumen… - boettoisabella1 : RT @La7tv: #omnibus @w_rizzetto (FdI) critica la gestione della #scuola da parte della Ministra Lucia #Azzolina a cominciare dal concorso p… - Renato47Rm : RT @GianmarCorbetta: Ancora disinformazione sulla #scuola, ora basta! Ecco come si svolgerà il #concorso sulla scuola: in sicurezza! Leggi… -

