Champions League 2019/2020, Robert Lewandowski è il calciatore dell'anno (Di giovedì 1 ottobre 2020) Robert Lewandowski è il giocatore dell'anno 2019/2020 per quanto concerne la Uefa. Qualche minuto dopo il sorteggio dei gironi 2020/2021, che ha visto protagonista anche Juventus, Inter, Lazio e Atalanta, l'attaccante bavarese è stato eletto il miglior calciatore della scorsa stagione. Un riconoscimento importante per il polacco, nell'anno in cui non c'è stata la premiazione del Pallone d'Oro. Hans Dieter Flick invece, allenatore del Bayern Monaco, è stato eletto allenatore dell'anno.

