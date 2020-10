Caso Genoa, Speranza: «Ci sono protocolli da rispettare» (Di giovedì 1 ottobre 2020) Speranza Caso Genoa rispettare protocolli – Il ministro della Salute, Roberto Speranza, prima di entrare questa mattina allo stabilimento Sanofi di Anagni (Frosinone), dove partirà la produzione del vaccino anti-Covid, ha risposto alle domande sul rischio di un possibile stop al campionato in Caso di altri casi di positività tra i giocatori, dopo il Caso … L'articolo Caso Genoa, Speranza: «Ci sono protocolli da rispettare» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 1 ottobre 2020)– Il ministro della Salute, Roberto, prima di entrare questa mattina allo stabilimento Sanofi di Anagni (Frosinone), dove partirà la produzione del vaccino anti-Covid, ha risposto alle domande sul rischio di un possibile stop al campionato indi altri casi di positività tra i giocatori, dopo il… L'articolo: «Cida» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

