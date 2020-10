Call of Duty: Black Ops Cold War - Zombies avrà il supporto cross-play e cross-gen (Di giovedì 1 ottobre 2020) Treyarch ha recentemente svelato con un trailer la nuova modalità Zombie in arrivo in Call of Duty: Black Ops Cold War. Ulteriori dettagli sulla modalità sono stati svelati dal sito ufficiale del gioco e dal video first look. Dettagli come il supporto cross-play e cross-gen.Tra le altre informazioni, apprendiamo che le armi ora avranno diversi gradi di rarità che influiranno sui danni e sugli accessori e i giocatori avranno a disposizione i Field Upgrades, che potranno essere schierati dopo aver ucciso abbastanza non morti. Questi includono abilità che possono aiutare a rianimare, tra le altre cose.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 1 ottobre 2020) Treyarch ha recentemente svelato con un trailer la nuova modalità Zombie in arrivo inofOpsWar. Ulteriori dettagli sulla modalità sono stati svelati dal sito ufficiale del gioco e dal video first look. Dettagli come il-gen.Tra le altre informazioni, apprendiamo che le armi ora avranno diversi gradi di rarità che influiranno sui danni e sugli accessori e i giocatori avranno a disposizione i Field Upgrades, che potranno essere schierati dopo aver ucciso abbastanza non morti. Questi includono abilità che possono aiutare a rianimare, tra le altre cose.Leggi altro...

