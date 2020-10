Calciomercato Juventus, ecco quando l’affondo per Chiesa (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sarebbe finalmente iniziato il countdown per l’arrivo di Chiesa. L’esterno offensivo della Fiorentina sembrerebbe infatti sempre più vicino al suo trasferimento a Torino, dove potrebbe coronare il suo sogno di giocare per una grande squadra italiana. Fabio Paratici avrebbe messo nel mirino il classe ’97 da diverse stagioni e il Bernardeschi bis potrebbe presto arrivare. Un altro gioiello gigliato sarebbe pronto per il grande salto di qualità, anche se la dirigenza bianconera si augurerebbe che il figlio d’arte viola possa intraprendere una carriera diversa da quella che ha condizionato le ultime uscite del classe ’94 bianconero. Nel frattempo, ecco che si sarebbe fissata una possibile data per la tanto attesa fumata bianca. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, offerta troppo bassa per Aouar LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sarebbe finalmente iniziato il countdown per l’arrivo di. L’esterno offensivo della Fiorentina sembrerebbe infatti sempre più vicino al suo trasferimento a Torino, dove potrebbe coronare il suo sogno di giocare per una grande squadra italiana. Fabio Paratici avrebbe messo nel mirino il classe ’97 da diverse stagioni e il Bernardeschi bis potrebbe presto arrivare. Un altro gioiello gigliato sarebbe pronto per il grande salto di qualità, anche se la dirigenza bianconera si augurerebbe che il figlio d’arte viola possa intraprendere una carriera diversa da quella che ha condizionato le ultime uscite del classe ’94 bianconero. Nel frattempo,che si sarebbe fissata una possibile data per la tanto attesa fumata bianca. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, offerta troppo bassa per Aouar LEGGI ANCHE: ...

