Autostrade | Conte si piega ai Benetton Concessi altri 10 giorni per trovare intesa

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Roma, 1 ott – Giuseppeconcede altro tempo ad Atlantia sul fronte. Mentre i familiari delle vittime del ponte Morandi protestano duramente per il trattamento di riguardo nei confronti del gruppo della famiglia, il governo giallofucsia non ha il coraggio di andare fino in fondo con la revoca dellaone. E Atlantia, dal canto suo, ribadisce che non vuole accollarsi le costose cause di risarcimento per il crollo di Genova. Scaduto il (pen)ultimatum, il governo concede10aiAllo scadere del (pen)ultimatum di ieri, il premier non sa fare di meglio che annunciare una riunione entro dieciper decidere cosa fare: se Atlantia non cambierà posizione sul negoziato con Cdp per il controllo ...