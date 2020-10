Angela Lansbury | a quasi 95 anni la Signora in giallo è in splendida forma

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Il prossimo 16 ottobrefesteggerà il suo 95esimo compleanno, un traguardo molto importante per un’attrice ancora amatissima dal pubblico di tutto il mondo. In un recente scatto pubblicato dall’account Twitter DameNews, che si occupa di condividere le ultime notizie in merito all’attrice britca, lainappare in, per la gioia di tanti fan vecchi e nuovi., la “in” oggi Secondo quanto riportato a corredo dell’immagine, la fotografia sarebbe stata scattata a fine agosto in un ristorante di Malibù, in California, dove ...