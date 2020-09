VIDEO | L’incontro protetto di un bimbo maltrattato con il padre condannato per lesioni: “Non lo voglio vedere” (Di mercoledì 30 settembre 2020) ROMA – Pietro ha 6 anni ed è obbligato a vedere il padre biologico, del quale ha paura. L’uomo è stato condannato in appello per lesioni e maltrattamenti e a gennaio 2021 ci sarà l’udienza al Tribunale di Novara per l’altro capo di imputazione che lo vede accusato di abusi sessuali. Leggi su dire (Di mercoledì 30 settembre 2020) ROMA – Pietro ha 6 anni ed è obbligato a vedere il padre biologico, del quale ha paura. L’uomo è stato condannato in appello per lesioni e maltrattamenti e a gennaio 2021 ci sarà l’udienza al Tribunale di Novara per l’altro capo di imputazione che lo vede accusato di abusi sessuali.

