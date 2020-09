Temptation Island, la terza puntata del 30 settembre 2020 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Questa sera, mercoledì 30 settembre 2020, su Canale 5 andrà in onda in prime time la terza puntata della nuova edizione di Temptation Island, con Alessia Marcuzzi conduttrice. Colpo di scena nella scorsa puntata, in un acceso falò di confronto Gennaro, innervosito dai continui scontri con la sua fidanzata Anna, ha lasciato di tutta fretta il faccia a faccia con le intenzioni di mollare la sua ragazza, salvo poi ripensarci su e tornare sui suoi passi esprimendo il desiderio di continuare la storia con lei. Sarà così? Sono ancora cinque le coppie che stanno cercando di capire se i sentimenti che provano reciprocamente sono ancora vivi oppure saranno messi a repentaglio da tentatori e tentatrici nei due villaggi: Serena e ... Leggi su blogo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Questa sera, mercoledì 30, su Canale 5 andrà in onda in prime time ladella nuova edizione di, con Alessia Marcuzzi conduttrice. Colpo di scena nella scorsa, in un acceso falò di confronto Gennaro, innervosito dai continui scontri con la sua fidanzata Anna, ha lasciato di tutta fretta il faccia a faccia con le intenzioni di mollare la sua ragazza, salvo poi ripensarci su e tornare sui suoi passi esprimendo il desiderio di continuare la storia con lei. Sarà così? Sono ancora cinque le coppie che stanno cercando di capire se i sentimenti che provano reciprocamente sono ancora vivi oppure saranno messi a repentaglio da tentatori e tentatrici nei due villaggi: Serena e ...

