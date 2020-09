Tania Cagnotto si gode la sua gravidanza al mare: “Onde o curve in arrivo?” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ha deciso di non gareggiare alle prossime Olimpiadi. Tania Cagnotto è in attesa per la seconda volta. Dopo l'arrivo della piccola Maya la tuffatrice aveva comunque lavorato per rimettersi a gareggiare insieme alla sua compagna di tuffi, la Dallapé. Poi il coronavirus ha rimandato di un anno le Olimpiadi e lei ha deciso di rinunciarci anche per dedicarsi alla famiglia. Poi ha anche annunciato di essere di nuovo in attesa e ora si gode il momento con ore di relax al mare come si presume dall'ultimo post pubblicato su Instagram nel quale scherza sulle sue forme da mamma: "Onde o curve in arrivo?".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CFwb2SSJjQ6/" Tania Cagnotto si gode la sua gravidanza al ... Leggi su golssip (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ha deciso di non gareggiare alle prossime Olimpiadi.è in attesa per la seconda volta. Dopo l'arrivo della piccola Maya la tuffatrice aveva comunque lavorato per rimettersi a gareggiare insieme alla sua compagna di tuffi, la Dallapé. Poi il coronavirus ha rimandato di un anno le Olimpiadi e lei ha deciso di rinunciarci anche per dedicarsi alla famiglia. Poi ha anche annunciato di essere di nuovo in attesa e ora siil momento con ore di relax alcome si presume dall'ultimo post pubblicato su Instagram nel quale scherza sulle sue forme da mamma: "Onde oin arrivo?".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CFwb2SSJjQ6/"sila suaal ...

rico6868 : @foldhand Posizione in tuffo, Tania Cagnotto style ?? - silvianalon : @RobertoRedSox Fortuna che @anna_ex_belva ti ha detto di stare concentrato sennò non avresti fatto un tuffo cosí me… - gio_nsnow : RT @scarlwalker: Ecco il motivo per cui Tania Cagnotto si è ritirata definitivamente: - scarlwalker : Ecco il motivo per cui Tania Cagnotto si è ritirata definitivamente: - s8sopra1 : @oceangreenx se poi chi sono, tania cagnotto? -

Ultime Notizie dalla rete : Tania Cagnotto Tania Cagnotto si gode la sua gravidanza al mare: “Onde o curve in arrivo?” Golssip Festival dei campioni: digitale e live, i grandissimi dello sport tutti per voi dove volete

Come si può sostituire, sviluppare, migliorare qualcosa che sembrava già bellissimo ma che va giocoforza cambiato? Devi inventarti qualcosa di nuovo. Il Festival dello Sport 2020 sarà innanzitutto que ...

Festival dello Sport, da Hamilton a Nadal, da Lukaku a Ibra: quante stelle e la novità della versione «Digilive»

Torna in Festival dello Sport. Segnatevi le date: 9-10-11 ottobre. La kermesse è organizzata come sempre dalla Gazzetta dello Sport e da Trentino Marketing, con la collaborazione di Provincia Autonoma ...

Come si può sostituire, sviluppare, migliorare qualcosa che sembrava già bellissimo ma che va giocoforza cambiato? Devi inventarti qualcosa di nuovo. Il Festival dello Sport 2020 sarà innanzitutto que ...Torna in Festival dello Sport. Segnatevi le date: 9-10-11 ottobre. La kermesse è organizzata come sempre dalla Gazzetta dello Sport e da Trentino Marketing, con la collaborazione di Provincia Autonoma ...