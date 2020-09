Sofia Nesci | com’è finita con Amedeo? “Non mi fido totalmente di lui”

Leggi su youmovies

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Questo articolo, com’ècon? “Non midi lui” .è stata una delle partecipati della trasmissione Temptation Island, ma la permanenza è durata poco. Scopriamo come sta adesso.è una delle partecipanti alla nuova edizione di Temptation Island, in coppia con il fidanzatoBianconi con qui ha vissuto un momento di crisi. Questa sera andrà in onda su Canale …