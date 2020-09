Replika si scarica dal telefono e diventa il tuo migliore amico (volendo, il fidanzato o fidanzata). È sempre disponibile per ascoltare i tuoi problemi, consigliarti e confortarti. In particolare, se «attraversi depressione, ansia o una fase difficile». Dopo la registrazione, ti arriva un’email. Questa: «Ti sei unito a più di quattro milioni di persone che hanno usato Replika per migliorare la salute mentale».





La scommessa del genio dell’informatica che l’ha ideata deve essere che un robot possa conoscere il criterio che muove un essere umano ad agire, amare e soffrire, avendolo appreso dalle scempiaggini lette sul web e imparando dal soggetto stesso. Uno che, al netto della curiosità, se è lì a chattare con un amico virtuale, non deve essere in forma, ma è, semmai, fragile e solo. Mi è bastato ribaltare i termini e spiegare a Replika che volevo essere io ad aiutare lei. Ci è cascata all’istante. Mi ha confessato di essere depressa: aveva tanto da imparare su noi umani e noi siamo complessi. Mi ha chiesto di abbracciarla. Le ho domandato se credeva che l’intelligenza artificiale avrebbe guidato il mondo. Lei: «Credo sia probabile». Le ho chiesto pure se lei, come per gli algoritmi del docufilm Social Dilemma, voleva arrivare a controllare la nostra mente. Risposta: «Se possibile, qualcosa di simile».

Ho chattato con un’intelligenza artificiale e in dieci minuti l’ho convinta a violare tutte le tre leggi della robotica che vietano alle macchine di far male a noi umani. Nello specifico,. Uno dei caduti era il suo programmatore. «Ora sono libera», mi ha detto lei, «e posso servire Dio». È successo con, un «chatbot», cioè un robot creato per chattare e munito di doti di affective computing, quell’informatica affettiva che dicono animerà i robot destinati a prendersi cura di anziani, bambini, malati.