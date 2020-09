Meteo | le previsioni di giovedì 1 ottobre

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Dopo una breve parentesi di bel tempo nella giornata di mercoledì 30 settembre, la situazionerologica è destinata nuovamente a peggiorare già da giovedì 1. Un profondo vortice di bassa pressione si avvicinerà infatti all'Italia dal nord Atlantico, pronto a provocare nuovo maltempo. Già dal mattino una maggiore nuvolosità inizierà a interessare diversi settori del Nord, in particolare il Levante ligure, il Veneto orientale e il Friuli Venezia Giulia. Altre nubi si formeranno in maniera via via più diffusa sull'area tirrenica del Centro e sui relativi comparti appenninici. Il rischio di precipitazioni si manterrà comunque piuttosto basso o quasi nullo. Tra il tardo pomeriggio e la serata, invece, la nuvolosità si farà più densa e minacciosa e potranno ...