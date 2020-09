In Polonia l’estrema destra prova a far diventare illegale l’aborto anche in caso di malformazione del feto (Di mercoledì 30 settembre 2020) In Polonia i diritti delle donne rischiano di restringersi ancora di più. Se la situazione sul tema aborto pareva già assai complessa, ora interviene anche il ricorso di oltre 100 parlamentari che chiedono di impedire l’interruzione di gravidanza anche per quei casi di gravi malformazioni o malattie del feto. Sarà la Corte costituzionale di Varsavia a doversi pronunciare. La richiesta da parte dei parlamentari di destra inizialmente non destava particolare allarme e sembrava nient’altro che un’ennesima provocazione nel Paese al centro di uno scontro con Bruxelles per le autoproclamate zone ‘gay-free’, cioè senza omosessuali, che Varsavia non ha finora osteggiato. A sorpresa, i giudici della Consulta polacca hanno invece deciso di pronunciarsi sul ... Leggi su tpi (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ini diritti delle donne rischiano di restringersi ancora di più. Se la situazione sul tema aborto pareva già assai complessa, ora intervieneil ricorso di oltre 100 parlamentari che chiedono di impedire l’interruzione di gravidanzaper quei casi di gravi malformazioni o malattie del. Sarà la Corte costituzionale di Varsavia a doversi pronunciare. La richiesta da parte dei parlamentari diinizialmente non destava particolare allarme e sembrava nient’altro che un’ennesima provocazione nel Paese al centro di uno scontro con Bruxelles per le autoproclamate zone ‘gay-free’, cioè senza omosessuali, che Varsavia non ha finora osteggiato. A sorpresa, i giudici della Consulta polacca hanno invece deciso di pronunciarsi sul ...

