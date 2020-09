Il figlio di Al Bano e Romina svela un segreto | “Quella canzone non rappresenta i miei genitori”

Leggi su meteoweek

(Di mercoledì 30 settembre 2020) A La Vita in Diretta, Alberto Matano ha affrontato l’argomento riguardante le discriminazioni che subirebbero i “figli di” parlandone anche in collegamento con Yari Carrisi,di AlPower. Yari Carrisi, che recentemente ha iniziato una serie di concerti insieme alla fidanzata Thea, aveva espresso un desiderio in una recente intervista: cantare … L'articolo Ildi Alun: “Quellanongenitori” proviene da www.meteoweek.com.