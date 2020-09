Highlights e gol Udinese-Spezia 0-2: Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di mercoledì 30 settembre 2020) Gli Highlights e le azioni salienti di Udinese-Spezia 0-2, match di recupero della prima giornata di Serie A 2020/2021. Al 30′ la squadra che sblocca il risultato è la stessa che era andata in gol, poi annullato per fuorigioco: la formazione ospite firma l’1-0 con un colpo di testa letale di Galabinov, al secondo gol in due partite dopo il sigillo inutile inflitto al Sassuolo. Nella ripresa lo Spezia perde Zoet per infortunio e Terzi, espulso per doppia ammonizione. Ma nel finale arriva solo il raddoppio: Galabinov riceve un assist di Rafael e batte Musso. Leggi su sportface (Di mercoledì 30 settembre 2020) Glie le azioni salienti di0-2, match di recupero della prima giornata di. Al 30′ la squadra che sblocca il risultato è la stessa che era andata in gol, poi annullato per fuorigioco: la formazione ospite firma l’1-0 con un colpo di testa letale di Galabinov, al secondo gol in due partite dopo il sigillo inutile inflitto al Sassuolo. Nella ripresa loperde Zoet per infortunio e Terzi, espulso per doppia ammonizione. Ma nel finale arriva solo il raddoppio: Galabinov riceve un assist di Rafael e batte Musso.

acmilan : Watch the highlights of #MilanGlimt A match that kept us on the edge of our seats till the very last minute ??? Le… - MateNapoli1 : Non pensavo fosse così facile...highlights di sottofondo di tutti i gol stagionali dell’Inter e si vola - sportli26181512 : Getafe-Betis 3-0: Rotondo successo interno per il Getafe nel match valido per la quarta giornata della Liga spagnol… - sportface2016 : VIDEO - #CarabaoCup Gli highlights di #Tottenham #Chelsea, gli Spurs vincono ai rigori - Claudione_B : RT @sportli26181512: Real Sociedad-Valencia 0-1: Nel match della quarta giornata della Liga spagnola, il Valencia si impone in trasferta co… -