Grande Fratello Vip 5 | Pierpaolo Pretelli ad Elisabetta Gregoraci | Vorrei capire di più cosa c' è nella tua testa

Nel daytime di oggi del Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli, sempre più preso da Elisabetta Gregoraci, ha cercato di capire quali sono i reali sentimenti della showgirl nei suoi riguardi.Pierpaolo, in confessionale, ha dichiarato di rendersi conto che la situazione non è tra le più semplici:

